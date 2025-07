Alerta

Ventos chegam a 45 km/h na 3ª Ponte e Ceturb pede atenção a condutores

As rajadas de vento na Terceira Ponte na tarde desta sexta-feira (4) chegaram a cerca de 45 km/h, segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES). A companhia alerta para riscos na travessia, especialmente para motociclistas, que devem evitar passar pelo local caso a velocidade do vento aumente.