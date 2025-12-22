Venezuelano é assassinado durante briga em distribuidora na Serra

Um venezuelano, identificado como Angel Luis Guzman, foi morto a tiros na noite de domingo (21), no bairro Serra Dourada, na Serra. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, testemunhas relataram que o crime teria ocorrido após uma briga em uma distribuidora. A vítima ainda tentou correr após ser atingido, mas caiu. Ele estava segurando uma pedra, conforme testemunhas.

Ainda de acordo com os relatos, a vítima era conhecida por se envolver em discussões quando consumia bebidas alcoólicas. Moradores contaram ter ouvido quatro tiros. Um dos disparos atingiu a perna direita do venezuelano. Depois do crime, um homem passou na rua retirando câmeras de casas que podem ter registrado o assassinato.

A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.