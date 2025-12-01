Veja a simulação de desembarque de veículos de guerra da Marinha em praia do ES
A Praia de Itaoca, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi palco de uma simulação de desembarque de veículos de guerra capazes de navegar e transportar tropas diretamente do navio para a areia. A ação, realizada pela Marinha do Brasil na manhã desta segunda-feira (1°), faz parte da Operação Atlas Anfíbia 2025 – que tem objetivo de aprimorar a atuação integrada das Forças Armadas e fortalecer a capacidade de resposta militar em áreas estratégicas do país, especialmente na região amazônica.
Durante a simulação, foram utilizados Carros Lagarta Anfíbios (CLAnf) e a ação foi semelhante à do Dia D, na Segunda Guerra Mundial. O treinamento incluiu ainda tomada de cabeceira de praia, emprego de drones táticos e uso de artilharia.
Segundo a Marinha, a megaoperação conta 3,4 mil militares e reúne observadores estrangeiros de nove países: Arábia, Saudita, Argentina, Camarões, Egito, Espanha, França, Índia, Namíbia e Reino Unido, além de 12 servidores civis brasileiros. Os treinamentos vão até a sexta-feira (5).