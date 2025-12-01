Veja a simulação de desembarque de veículos de guerra da Marinha em praia do ES

A Praia de Itaoca, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi palco de uma simulação de desembarque de veículos de guerra capazes de navegar e transportar tropas diretamente do navio para a areia. A ação, realizada pela Marinha do Brasil na manhã desta segunda-feira (1°), faz parte da Operação Atlas Anfíbia 2025 – que tem objetivo de aprimorar a atuação integrada das Forças Armadas e fortalecer a capacidade de resposta militar em áreas estratégicas do país, especialmente na região amazônica.