Vazamento de água limpa incomoda moradores em bairro de Vila Velha

Um vazamento de água limpa na Rua Luciana Lopes Ferreira das Neves, no bairro Cobilândia, em Vila Velha, está incomodando os moradores desde segunda-feira (8). O repórter André Afonso, da TV Gazeta, apurou que o problema começou após um cano ser atingido durante uma manutenção feita pela concessionária de energia EDP em um poste com avarias.

Moradores relataram que entraram em contato com a Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) e EDP diversas vezes, mas não obtiveram sucesso. "A Cesan veio nesta quinta-feira, olharam, mas foram embora. A própria EDP ligou para a Cesan na segunda-feira (8), quando aconteceu o problema. Não resolveram e o vazamento está cada vez mais forte, principalmente à noite", disse o aposentado Humberto Veche.