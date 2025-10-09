Vagas abertas para curso gratuito de pilotagem de moto no ES

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito do Detran|ES para pilotagem de motocicleta, que será realizado nos dias 23 e 24 de outubro, na Serra . As inscrições devem ser feitas até domingo (12) pelo site do órgão . São 25 vagas disponíveis.

As aulas serão ministradas no estacionamento do Shopping Mestre Álvaro, na Serra, e são indicadas para aprimorar técnicas e desenvolver mais habilidades na condução do veículo. O curso será dividido entre aulas teóricas e práticas. É necessário ter habilitação para pilotar moto, possuir o veículo e capacete.