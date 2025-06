Vaca causa acidente entre carro, caminhão e ônibus em rodovia no ES

Uma vaca, que atravessava uma rodovia acabou provocando um acidente entre um caminhão, um ônibus e um carro. O fato aconteceu na ES 130, na zona rural de Boa Esperança, Noroeste do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (18). Não há informações sobre feridos. O animal morreu no local.>

Segundo a Polícia Militar, foi constatado que um caminhão parou após o condutor perceber que uma vaca atravessava a pista. Um ônibus, que seguia no mesmo sentido, não conseguiu frear e bateu na traseira do caminhão, e depois atingiu o animal. Na sequência, o ônibus colidiu de frente com um Fiat Pálio, que seguia no sentido contrário. >