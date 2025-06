Prisão pela guarda

Família é rendida e suspeitos são identificados por câmeras em Vitória

Vítimas foram ameaçadas com facas e trancadas no banheiro de imóvel na Serra. Três homens apontados como assaltantes foram encontrados com a ajuda do cerco eletrônico. Um deles trocou de roupa para fugir da Guarda de Vitória

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 19 de junho de 2025 às 13:40

Três homens suspeitos de invadir uma casa e render uma família durante a madrugada desta quarta-feira (19) foram presos pela Guarda Municipal de Vitória, no Centro da Capital. O crime aconteceu por volta das 2h da manhã, no bairro Feu Rosa, na Serra. >

De acordo com informações da corporação, os assaltantes usaram facas para ameaçar os moradores, trancados no banheiro da residência, enquanto os criminosos roubavam objetos e um carro da família. "Além de pegar celulares, dinheiro e outros pertences, eles roubaram um carro", informou a Guarda de Vitória.>

Seis horas após o crime, por volta das 8 horas da manhã, o veículo roubado entrou em Vitória e foi identificado pelo cerco eletrônico. A partir daí, os agentes iniciaram uma operação que resultou na prisão dos suspeitos.>

Leia mais Crianças são encontradas em situação precária e mãe é presa por abandono em Cariacica

Imagens divulgadas pela Guarda de Vitória (veja acima) mostram dois dos suspeitos abandonam o veículo na Avenida General Osório, no Centro da Capital. O terceiro envolvido foi flagrado pelas câmeras trocando de roupa na Rua Construtor Vitorino Teixeira, na Vila Rubim, em uma tentativa de despistar os agentes. Ele acabou detido no mesmo local pouco depois. Os três suspeitos foram levados para a Delegacia Regional de Vitória. Os nomes dos detidos não foram divulgados.>

>

"O terceiro suspeito tentou fugir, mas foi acompanhado em tempo real pelas câmeras do videomonitoramento. Ele embarcou em um ônibus e, depois de alguns minutos, desceu nas proximidades da Vila Rubim. Na tentativa de despistar as equipes, chegou a trocar de roupa. Sendo monitorado pelas câmeras, suas características foram repassadas às equipes em patrulhamento, que realizaram a abordagem e a detenção na Rua Construtor Vitorino Teixeira", disse a Guarda.>

Momento em que um dos suspeitos é levado à Delegacia Regional de Vitória Crédito: Oliveira Alves/ TV Gazeta

A Polícia Civil também foi procurada para saber se os suspeitos foram autuados e encaminhados até o presídio. Até o momento da publicação, um retorno não foi enviado.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta