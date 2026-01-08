UPA de Cachoeiro é alvo de nova invasão e depredação de ar-condicionados

Novamente aparelhos de ar-condicionado são depredados na mesma UPA em Cachoeiro Crédito: Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, que teve os aparelhos de ar-condicionado danificados na quarta-feira (7), voltou a ter os equipamentos depredados na madrugada desta quinta-feira (8). Segundo a prefeitura, a invasão mais recente ocorreu durante a madrugada desta quinta-feira (8), quando os aparelhos da unidade novamente foram danificados.



A Polícia Militar foi acionada por volta das 2h e constatou novos danos aos equipamentos. No momento do ocorrido, a unidade contava com dois vigilantes. Diante da situação, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou que abriu um processo de compra emergencial para a reposição dos aparelhos de ar-condicionado danificados. Conforme a administração municipal, como medida de segurança, serão instaladas câmeras de videomonitoramento em todas as unidades de pronto atendimento do município.