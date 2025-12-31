Um dos criminosos mais procurados do ES é preso em fazenda de MG

Um dos criminosos mais procurados do Espírito Santo foi preso em Minas Gerais, na terça-feira (30). Daniel Scopel, 36 anos, era foragido da Justiça de Linhares , no norte capixaba. Ele estava trabalhando em uma fazenda na cidade de Pequeri, Zona da Mata mineira, havia dois meses, e usava o nome 'Thiago'.

Segundo informações do g1 Zona da Mata, antes de chegar a Pequeri, o criminoso teria se escondido por quatro anos em Juiz de Fora, também em Minas Gerais. De acordo com a Polícia Civil do Espírito Santo, Daniel Scopel é considerado de alta periculosidade e era procurado por crimes como assassinatos, roubos e tráfico de drogas. Ele foi levado para a Delegacia em Juiz de Fora, onde aguardará os trâmites para transferência ao sistema prisional capixaba.