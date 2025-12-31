Um dos criminosos mais procurados do ES é preso em fazenda de MG
Um dos criminosos mais procurados do Espírito Santo foi preso em Minas Gerais, na terça-feira (30). Daniel Scopel, 36 anos, era foragido da Justiça de Linhares, no norte capixaba. Ele estava trabalhando em uma fazenda na cidade de Pequeri, Zona da Mata mineira, havia dois meses, e usava o nome 'Thiago'.
Segundo informações do g1 Zona da Mata, antes de chegar a Pequeri, o criminoso teria se escondido por quatro anos em Juiz de Fora, também em Minas Gerais. De acordo com a Polícia Civil do Espírito Santo, Daniel Scopel é considerado de alta periculosidade e era procurado por crimes como assassinatos, roubos e tráfico de drogas. Ele foi levado para a Delegacia em Juiz de Fora, onde aguardará os trâmites para transferência ao sistema prisional capixaba.
