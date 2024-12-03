Ufes passa a ofertar cinco novos cursos de doutorado e um de mestrado

Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), após aprovação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) do Ministério da Educação, agora oferece seis novos cursos de pós-graduação stricto sensu. Cinco são de doutorado: Agricultura Tropical, no campus de São Mateus , Agroquímica e Tecnologia de Alimentos, ambos no campus de Alegre , no Sul do Estado; Nutrição e Saúde, em Maruípe; Comunicação e Territorialidades, em Goiabeiras – os dois últimos em Vitória. Outra novidade é o mestrado em Ciências da Natureza, também no campus de São Mateus, no Norte do Estado.

Com os novos cursos autorizados, a universidade capixaba agora soma 66 programas de pós-graduação e 107 cursos, sendo 64 mestrados e 43 doutorados. Do total de mestrados, 52 são acadêmicos e 12, profissionais. Já entre os doutorados, 42 são acadêmicos e um é profissional. Esses números credenciam a Ufes como um das 15 universidades brasileiras com a maior quantidade de cursos de pós-graduação.

“Toda essa robustez é resultado de um esforço conjunto da Administração Central, de centros de ensino, coordenadores, professores, técnicos administrativos e estudantes. Os apoios técnico e financeiro da universidade ao longo dos últimos anos no sistema de pesquisa, pós-graduação e inovação são fatores decisivos para esse sucesso”, afirma o pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) da Ufes, Valdemar Lacerda.