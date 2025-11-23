Turista é resgatado de helicóptero após torcer tornozelo no Pico da Bandeira

Um turista de 40 anos foi resgatado no sábado (22) de helicóptero pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) após torcer o tornozelo no Pico da Bandeira, no Parque Nacional do Caparaó, no Espírito Santo. Conforme informações da corporação, o homem, que estava acompanhado da esposa, apresentava cãimbras intensas, que começaram nas pernas e atingiram outras partes do corpo, além de dificuldades para se locomover.