Trombose venosa ainda acomete 300 mil pessoas por ano no país

As varizes favorecem a formação dos coágulos que podem evoluir para trombose e até embolia pulmonar

Apesar de ser uma doença prevenível, o tromboembolismo venoso, ainda afeta quase 300 mil brasileiros por ano, segundo dados da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBAVC). A enfermidade pode acarretar diversas complicações e até levar à morte se não tratada adequadamente.