Trombose venosa ainda acomete 300 mil pessoas por ano no país

Apesar de ser uma doença prevenível, o tromboembolismo venoso, ainda afeta quase 300 mil brasileiros por ano, segundo dados da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBAVC). A enfermidade pode acarretar diversas complicações e até levar à morte se não tratada adequadamente.
“A trombose venosa profunda pode levar a uma série de condições médicas potencialmente fatais, incluindo embolia pulmonar, se os pacientes não tiverem o cuidado apropriado”, afirma o cirurgião vascular e endovascular Eduardo Ramacciotti.
Caracterizada pela formação de coágulos sanguíneos (trombos) nas veias, a trombose é silenciosa, então nem sempre apresenta sintomas. Predisposição genética, idade avançada, câncer, hospitalizações prolongadas, obesidade, uso de contraceptivos, consumo de álcool, tabagismo e falta de movimentação são alguns dos principais fatores de risco.
Em alguns casos, os sinais são dor nos membros inferiores, inchaço e aumento da temperatura nas pernas. Por esse motivo, a avaliação médica é essencial para checar a predisposição à trombose ou seu desenvolvimento, a fim de determinar medidas profiláticas para prevenção ou a melhor abordagem terapêutica para combater a doença. O diagnóstico preciso e o tratamento eficaz são fundamentais para evitar a sua progressão.
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