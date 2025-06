Crime em Vitória

Trio suspeito de manter vítima refém por 30 horas é preso na Serra

Uma operação policial realizada na tarde de terça-feira (17) na Serra resultou na prisão de dois homens, 22 e 24 anos, e uma mulher de 20 anos, suspeitos de envolvimento em um crime de extorsão com restrição de liberdade com alto nível de violência. A ação, conduzida pela Polícia Civil capixaba nos bairros Eldorado, Colina de Laranjeiras e São Francisco, mirou oito mandados de prisão preventiva, tendo como alvos investigados por manter uma vítima em cárcere privado, sob ameaças e agressões, durante mais de 30 horas. A identidade dos suspeitos não foi revelada.

O crime aconteceu em março de 2024, no bairro Jardim Camburi, em Vitória. Durante o sequestro, os criminosos usaram uma arma para simular “roleta russa”, aumentando o terror psicológico enquanto obrigavam a vítima, de 33 anos, a fornecer senhas bancárias. A quadrilha realizou transferências e roubou pertences, gerando um prejuízo estimado em R$ 150 mil. Os detidos agora se juntam a outros três membros do grupo que haviam sido capturados no final de 2024. A polícia segue investigando se há mais envolvidos.