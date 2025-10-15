Tribunal de Contas do ES pode eleger novo presidente na próxima terça (21)

Os conselheiros do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) devem eleger, na próxima terça-feira (21), a nova presidência da Corte para o biênio 2026/2027.

Atualmente, o TCES é presidido pelo conselheiro Domingos Augusto Taufner, eleito no final de 2023 para o biênio 2024/2025. Nos bastidores, a informação é que Taufner teria anunciado não ter interesse em disputar reeleição, o que pode abrir espaço para uma nova presidência na Corte de Contas.

Na sessão da próxima terça-feira (21), além do presidente, também serão eleitos o vice-presidente, corregedor, ouvidor e diretor da Escola de Contas Públicas. Da mesma forma terão mandato correspondente a dois anos, sendo permitida uma reeleição.

Segundo o Regimento Interno do Tribunal, a votação é secreta – podem participar os sete conselheiros que compõem o pleno. Pelas normas, estará eleito quem obtiver pelo menos quatro votos. A posse do corpo diretivo ocorrerá em sessão especial, que será realizada até o dia 16 de dezembro, conforme determina o regimento. Os eleitos entrarão em exercício a partir de 1º de janeiro de 2026.