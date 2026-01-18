Três são baleados em ataque a tiros durante comemoração em Linhares

Três pessoas foram baleadas em um ataque a tiros durante uma comemoração no bairro Nova Esperança, em Linhares, Norte do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (18). Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que um veículo passou duas vezes em frente ao local. Na terceira vez, os ocupantes que estavam no automóvel atiraram e fugiram.

Uma das vítimas foi socorrida por populares e levada para o Hospital Geral de Linhares. Já os outros dois feridos foram atendidos pelo Samu 192 e levados para o Hospital Rio Doce.

A Polícia Civil disse que nenhum suspeito foi detido e que o caso será investigado. A população pode ajudar por meio de denúncias anônimas ligando para o Disque-Denúncia 181, enviando mensagem pelo WhatsApp, no número (27) 99253-8181, ou pelo site, clicando aqui.