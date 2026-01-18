Mulher é presa após ferir companheiro com serrote durante briga em Ibiraçu

Uma mulher foi presa após ferir o companheiro com um serrote durante uma discussão no bairro Pendanga, em Ibiraçu, Norte do Espírito Santo, na madrugada de sábado (17). A Polícia Militar encontrou a vítima caída no corredor da casa onde eles moravam. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Jayme Santos Neves.

Populares contaram para os policiais que os dois estariam bebendo em casa quando começaram a discutir, momento em que o homem foi ferido. No entanto, vizinhos do casal relataram que ele costumava agredir a companheira. Após a briga, ela teria ido até a casa da mãe para pedir ajuda, alegando que agiu para se defender ao ser ameaçada pelo companheiro com uma faca.

A Polícia Civil disse que a suspeita, de 26 anos, foi conduzida à Delegacia Regional de Aracruz. Ela foi autuada em flagrante por lesão corporal qualificada e encaminhada ao sistema prisional.