Artesão é assassinado a tiros em bar em Ibatiba

Um homem de 48 anos foi assassinado a tiros na noite de sábado (17), no Centro de Ibatiba, no Sul do Espírito Santo. De acordo com apuração do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, a vítima foi identificada como Antônio José de Freitas. Ele trabalhava como artesão fazendo gaiolas de passáros, não era casado e não tinha filhos.

Segundo a Polícia Militar (PM), testemunhas contaram que a vítima consumia bebida alcoólica na área externa do estabelecimento quando dois indivíduos chegaram em uma motocicleta. O garupa desembarcou, efetuou diversos disparos contra a vítima e, em seguida, os suspeitos fugiram.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Regional de Ibatiba. Até o momento, nenhum suspeito foi detido, e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.