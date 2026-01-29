Três distribuidoras de bebidas são flagradas furtando energia na Grande Vitória

Três distribuidoras de bebidas foram flagradas furtando energia elétrica em bairros de Vitória e da Serra. O crime foi identificado durante uma operação da Polícia Civil e da EDP, na terça (27) e quarta-feira (28).

Na Capital capixaba, as equipes encontraram dois estabelecimentos em Maria Ortiz e Jabour que possuíam fraude no sistema de medição, sendo que na segunda, a ligação irregular também era utilizada por uma loja de salgados e uma casa. Já na Serra, o furto foi identificado no bairro São João, onde também foi encontrada irregularidades no medidor de energia de outra distribuidora. O equipamento foi retirado pela equipe da concessionária e a energia desligada no local.