Trecho em obras da BR 262 entre Viana e Domingos Martins é liberado
Publicado em 28/11/2025 às 17h47
Um trecho da BR 262 que operava no sistema "pare e siga" para a realização de obras de manutenção na ponte que liga os municípios de Viana e Domingos Martins foi liberado nesta sexta-feira (28). A previsão anterior era de que o bloqueio parcial permanecesse até 19 de dezembro, mas o prazo foi adiantado.
Apesar do desbloqueio, que permitirá que o trânsito volte a fluir de forma contínua nos dois sentidos da via, as obras continuam, conforme destacou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por meio de nota. "A PRF orienta os motoristas a manterem atenção à sinalização e à movimentação de trabalhadores no local."