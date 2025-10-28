'Pare e Siga' na BR 262 para obra em ponte entre Viana e Domingos Martins
Publicado em 28/10/2025 às 15h14
Um trecho da BR 262 está operando no sistema "Pare e Siga" para a realização de obras de manutenção na ponte que liga os municípios de Viana e Domingos Martins. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o bloqueio parcial deve permanecer até 19 de dezembro, data prevista para conclusão dos serviços na estrutura.
"A PRF alerta para o risco de colisões traseiras, principalmente próximo às curvas existentes na rodovia. Mantenha distância segura, reduza a velocidade e fique atento a filas formadas repentinamente na pista", finalizou a corporação.