'Pare e Siga' na BR 262 para obra em ponte entre Viana e Domingos Martins

Um trecho da BR 262 está operando no sistema "Pare e Siga" para a realização de obras de manutenção na ponte que liga os municípios de Viana e Domingos Martins. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o bloqueio parcial deve permanecer até 19 de dezembro, data prevista para conclusão dos serviços na estrutura.