Trecho da Rodovia Serafim Derenzi será interditado nesta segunda-feira (23)

Um corpo foi encontrado boiando no mar na Praia Central de Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo, na manhã de segunda-feira (23). A vítima, que não teve o gênero e idade informados, foi encontrada por uma surfista que estava no local e chamou a equipe de guarda-vidas do município. Os profissionais retiraram o corpo da água e acionaram as polícias Militar e Civil. >