Trecho da BR 101 na Serra será totalmente interditado para detonação de rochas

Publicado em 02/12/2025 às 16h28
Trecho da BR 101 entre os quilômetros 242 e 247 na Serra.
Trecho da BR 101 entre os quilômetros 242 e 247 na Serra Crédito: Ecovias Capixaba/Divulgação

O trecho da BR 101 na Serra, que passa por obras de ampliação de faixas, será interditado novamente de forma total na quarta-feira (3), das 13h às 15h30, para detonação de rochas. Segundo a Ecovias Capixaba, as interdições serão feitas no trecho localizado entre os quilômetros 242 e 247 — próximo ao Contorno do Mestre Álvaro até as proximidades da Praça de Pedágio —, sendo bloqueado o acesso de veículos, pessoas e máquinas. A concessionária ainda destaca que, se for necessário, pode iniciar o sistema Pare e Siga após as 15h30, e pede que os condutores redobrem a atenção ao passarem pela região.

A ação está sendo realizada no quilômetro 246 e faz parte do plano de duplicação da rodovia. A operação de fragmentação de rochas ocorre há alguns meses no trecho. A empresa informou que será empregado o uso de explosivos na operação e, caso haja muita chuva no momento, ela poderá ser suspensa.

