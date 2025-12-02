Trecho da BR 101 na Serra será totalmente interditado para detonação de rochas

O trecho da BR 101 na Serra, que passa por obras de ampliação de faixas, será interditado novamente de forma total na quarta-feira (3), das 13h às 15h30, para detonação de rochas. Segundo a Ecovias Capixaba, as interdições serão feitas no trecho localizado entre os quilômetros 242 e 247 — próximo ao Contorno do Mestre Álvaro até as proximidades da Praça de Pedágio —, sendo bloqueado o acesso de veículos, pessoas e máquinas. A concessionária ainda destaca que, se for necessário, pode iniciar o sistema Pare e Siga após as 15h30, e pede que os condutores redobrem a atenção ao passarem pela região.