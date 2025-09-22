Trecho da BR 101 na Serra será interditado para corte de rochas; veja hora e datas

A interdição acontecerá das 14h às 14h30 - e se deve ao corte de rochas a fim de viabilizar as obras de duplicação da BR-101 Norte Crédito: Reprodução/Ecovias capixaba

O trecho da BR 101, na Serra, entre os quilômetros 247 (sentido Norte) e 245 (sentido Sul) será totalmente interditado nos dias 22, 24, 25 e 26, das 14h às 14h30. Durante esse período haverá corte de rochas no quilômetro 246. A obra faz parte da duplicação da rodovia. O acesso de pessoas, veículos e máquinas será bloqueado. Caso seja necessário, após as 14h30, a concessionária poderá iniciar o sistema de Pare e Siga.



O corte de rochas é uma etapa importante das obras de duplicação da BR-101 Norte, que está sendo realizada entre os quilômetros 242 e 247, começando próximo ao Contorno de Mestre Álvaro até as proximidades da Praça de Pedágio, e com previsão de conclusão para o final de 2025. Nesta ação, furos são feitos na rocha para que ela seja fragmentada em seguida. Os fragmentos são transportados para locais específicos de depósito de rochas.