TRE-ES elege novo presidente para o biênio 2026/2027
O Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) elegeu, nesta quarta-feira (15), em votação secreta e unânime, os integrantes da nova mesa diretora para o biênio 2026/2027.
A presidência do Tribunal será ocupada pelo desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, indicado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). A vice-presidência e a Corregedoria Regional Eleitoral ficarão a cargo do desembargador Arthur José Neiva de Almeida.
Os atuais dirigentes, desembargador Dair José Bregunce de Oliveira (presidente) e desembargadora Janete Vargas Simões (vice-presidente e corregedora regional eleitoral), encerram seus mandatos em dezembro de 2025. A posse dos eleitos está prevista para ocorrer também em dezembro, em sessão solene do Tribunal Pleno, em data ainda a ser definida. Os novos dirigentes assumirão as funções no dia seguinte à posse.