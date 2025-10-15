TRE-ES elege novo presidente para o biênio 2026/2027

Nova mesa diretora do TRE-ES com o presidente eleito, desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, ao centro Crédito: TRE-ES

O Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) elegeu, nesta quarta-feira (15), em votação secreta e unânime, os integrantes da nova mesa diretora para o biênio 2026/2027.

A presidência do Tribunal será ocupada pelo desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, indicado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). A vice-presidência e a Corregedoria Regional Eleitoral ficarão a cargo do desembargador Arthur José Neiva de Almeida.