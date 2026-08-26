Trânsito intenso é registrado na Avenida Vitória na manhã desta quarta (26)

A Polícia Civil procura Silas Santos Fontoura, de 40 anos, suspeito de matar a namorada, Benedita de Jesus Rodrigues, de 59, encontrada dentro de uma geladeira em uma residência no Centro de Montanha, no Norte do Espírito Santo. O corpo foi localizado na noite de sexta-feira (21), após a mulher ficar cerca de uma semana desaparecida.





Benedita era natural de Nanuque, em Minas Gerais, e mantinha um relacionamento com Silas, mas os dois não moravam juntos. Segundo as investigações, ela foi vista pela última vez no sábado (15).





Ainda de acordo com a Polícia Civil, um vizinho, que também era locador do imóvel, questionou Silas sobre o desaparecimento da mulher. O suspeito teria dito que Benedita havia retornado para a cidade natal. Na terça-feira (18), ele pediu uma bicicleta emprestada ao homem e não foi mais visto.





Desconfiado, o locador entrou no imóvel na sexta-feira (21) e encontrou o corpo de Benedita dentro da geladeira. Após a descoberta, policiais constataram que Silas é procurado pela Justiça da Bahia desde agosto de 2025 por outro homicídio.





A Polícia Civil pede que informações que possam ajudar a localizar o suspeito sejam repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181, pelo site do serviço ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.