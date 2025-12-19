A Gazeta - Agora

Transformador pega fogo em poste e incêndio chama a atenção na Serra

Publicado em 19/12/2025 às 11h01
Um poste pegou fogo em frente a um supermercado, na Serra, na última quinta feira

Um transformador em um poste pegou fogo em frente a um hipermercado, na Serra, na noite de quinta-feira (18). Segundo a EDP, o incêndio afetou a distribuição de energia para três clientes da companhia. Apesar de o fornecimento já ter sido restabelecido, a empresa informou, em nota, que ainda não sabe o que provocou o incidente. “Uma equipe técnica foi enviada imediatamente ao local e restabeleceu o fornecimento de energia para os três clientes que tiveram o serviço interrompido. A causa está sendo apurada”, informou a companhia.

Procurado, o Corpo de Bombeiros confirmou tratar-se de um incêndio num poste e que extinguiu o fogo após a energia ser desligada. "Em seguida, os bombeiros puderam combater as chamas que ainda estavam presentes no transformador. Não houve vítimas, nem relato de danos materiais".

Mulher leva socos e joelhada do companheiro na frente dos filhos no ES

Publicado em 19/12/2025 às 10h01

Uma mulher de 25 anos foi agredida pelo companheiro com socos no rosto e uma joelhada na cabeça, na tarde de quinta-feira (18) no bairro Vista Alegre, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. As agressões, segundo relato da vítima à Polícia Militar, aconteceram na frente dos filhos, que são crianças. O suspeito, de 27 anos, foi preso.

A mulher chamou a polícia e denunciou o companheiro. A vítima, segundo os militares, apresentava arranhões no braço, porém dispensou atendimento médico. O suspeito foi então conduzido à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. No local, ele se queixou de ansiedade e de dor no peito e precisou ser levado a um pronto atendimento. Conforme a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada na forma da Lei Maria da Penha. Após os procedimentos, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).

Bicicletas adulteradas são apreendidas em Viana

Publicado em 18/12/2025 às 19h36
Bicicletas eram adulteradas em quintal de residência em Viana
Bicicletas eram adulteradas em quintal de residência em Viana Crédito: Guarda Municipal de Viana/Divulgação

Cinco bicicletas motorizadas artesanais foram apreendidas pela Guarda Municipal de Viana na tarde desta quinta-feira (18). A ação aconteceu no bairro Ipanema, após moradores denunciarem que adolescentes estavam causando transtornos à população da região devido ao barulho excessivo dos veículos.

Desde agosto, a legislação municipal proíbe a comercialização, instalação e uso de escapamentos adulterados ou que emitam ruídos acima dos limites permitidos pelas normas do CONAMA e do CONTRAN.

Ainda segundo a Guarda, ninguém foi preso, por se tratar de uma infração de natureza administrativa, contudo, os veículos apreendidos foram encaminhados ao Pátio do Detran e o proprietário da residência onde as bicicletas eram adulteradas será notificado pelos setores de Meio Ambiente e Vigilância Sanitária da Prefeitura, em razão do acúmulo de materiais no quintal do imóvel.

Sexto e maior barco do Aquaviário começa a operar em janeiro

Publicado em 18/12/2025 às 17h01
Aquaviário e terceira ponte terão mudanças neste fim de semana
Sexto barco do Sistema Aquaviário começa a operar em 2026 Crédito: Governo do ES/ Divulgação

O Aquaviário da Grande Vitória vai ganhar um reforço na frota em janeiro, com a chegada do sexto e maior barco do sistema. O anúncio foi feito pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), durante coletiva de imprensa para balanço de gestão, realizada nesta quinta-feira (18), no Palácio Anchieta, em Vitória.

A nova embarcação deve chegar ainda neste mês ao Estado, mas começa a operar somente em 2026, de acordo com Casagrande. Em nota enviada à reportagem, a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura detalhou que o veículo, batizado de Forno Grande, tem capacidade para 130 passageiros e vai ampliar a oferta de viagens para os usuários entre as três estações do Aquaviário. 

A nova lancha terá as mesmas características das cinco que já estão em operação, com wi-fi, acessibilidade, banheiro e bicicletário.

Em maio deste ano, o governador há havia antecipado a informação de que o Aquaviário deve operar com oito barcos, sendo dois deles de reserva. Atualmente, está em construção uma nova estação do sistema, na Rodoviária de Vitória, que vai se juntar às três existentes (na Prainha, em Vila Velha; na Praça do Papa, em Vitória; e em Porto de Santa, em Cariacica). Também está nos planos do Executivo estadual a construção de mais duas estações no Centro da Capital, uma próxima à Praça Pio XII, e outra nas imediações do Colégio Salesiano, onde havia o Terminal Dom Bosco. 

Suspeito de praticar série de furtos em Mantenópolis é preso

Publicado em 18/12/2025 às 16h03
O homem de 24 anos tem mais de 13 passagens pela polícia e é investigado por crimes no Espírito Santo e em outros dois estados
Imagens de câmera de videomonitoramento flagraram o suspeito Crédito: Polícia Civil

Um homem de 24 anos foi preso nesta quarta-feira (17), suspeito de cometer uma série de furtos em Mantenópolis, no Noroeste do Espírito Santo, e em outros Estados. As investigações começaram após um furto registrado na última quinta-feira (11), em um comércio no Centro da cidade, onde homem arrancou o sistema de exaustão para entrar no local e levar cerca de R$ 4 mil.

Imagens de câmeras de segurança ajudaram a identificá-lo. O delegado responsável pela Delegacia de Mantenópolis, Robson Peixoto de Oliveira, reconheceu o suspeito caminhando em uma estrada e realizou a abordagem. Ele confessou o crime e disse que pretendia fugir para Barra de São Francisco após saber que a imagem dele era divulgada nas redes sociais.

Segundo a Polícia Civil, o homem tem mais de 13 passagens pela polícia, com envolvimento em crimes praticados em diferentes municípios e Estados, incluindo Mantenópolis e São Gabriel da Palha, no ES, São João de Manteninha, em Minas Gerais, e Rio Verde, em Goiás. Ele foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.

Dupla é presa por morte de jovem durante ataque a padaria em Vila Velha

Publicado em 18/12/2025 às 14h35
Dois homens, identificados como Levi de Oliveira Santos e Christiano Oliveira Santos, foram presos suspeitos de participarem de um ataque que terminou na morte de Thiago Silva Pereira, de 20 anos, ocorrido em uma padaria no dia 17 de junho, no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha

Dois homens, identificados como Levi de Oliveira Santos e Christiano Oliveira Santos, foram presos suspeitos de participação em um ataque que terminou na morte de Thiago Silva Pereira, de 20 anos. O crime ocorreu no dia 17 de junho, em uma padaria no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha. Uma cliente do estabelecimento também ficou ferida.

Além da dupla, as investigações apontam a participação de Daniel Bastos dos Santos, que está foragido, e de outros três suspeitos ainda não identificados.

Christiano Oliveira Santos, Levi de Oliveira Santos e Daniel Bastos dos Santos (foragido)
Da esquerda para direita: Christiano Oliveira Santos, Levi de Oliveira Santos e Daniel Bastos dos Santos (foragido) Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Segundo o delegado adjunto da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, Adriano Fernandes, o ataque teria sido motivado por uma disputa entre grupos ligados ao tráfico de drogas na região.

Ainda de acordo com a polícia, Thiago era o alvo dos criminosos. Ele estava na rua quando os suspeitos chegaram. Ele tentou se esconder no banheiro da padaria, mas acabou sendo assassinado. Um vídeo de câmera de segurança flagrou toda a ação (confira acima).

Incêndio destrói caminhonete em Colatina

Publicado em 18/12/2025 às 14h34
O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado e conseguiu controlar o fogo; ningué ficou ferido
Bombeiros atuaram no combate às chamas Crédito: Reprodução | Corpo de Bombeiros

Uma caminhonete pegou fogo na manhã desta quinta-feira (18), no bairro Vila Lenira, em Colatina, região Noroeste do Espírito Santo. O proprietário relatou aos bombeiros que tentou conter o incêndio com um extintor do próprio veículo, mas não conseguiu. A equipe isolou a área e conseguiu combater as chamas, porém o automóvel foi completamente destruído.  Ninguém ficou ferido.

Oito pessoas são presas em operação contra o tráfico de drogas em Rio Bananal

Publicado em 18/12/2025 às 13h41
Em cima: Iago, Iuri, Natan e Fabricio; na linha de baixo: Tiago, Ricardo, Jaire e Robson
Em cima: Iago, Iuri, Natan e Fabricio; na linha de baixo: Tiago, Ricardo, Jaire e Robson Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Oito pessoas foram presas na manhã desta quinta-feira (18) durante a terceira fase da Operação “Bandido não se cria”, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. A ação aconteceu em parceria entre a Polícia Civil, o Gaeco e o Ministério Público, com foco no combate ao tráfico de drogas no município.

Os policiais saíram ainda na madrugada para cumprir os mandados de prisão. Foram presos: Iago Mendes Santos (24), Iuri de Jesus Santos (30), Natan de Almeida Saither (30), Fabrício Ramalhete da Silva (26), Tiago Ribeiro Ferreira (23), Ricardo dos Santos Garcia (19), Jaire Santos da Silva (29) e Robson Santos da Cruz (27). Todos são investigados por tráfico de entorpecentes no município.

Segundo a Polícia Civil, ao todo, 111 investigados foram identificados nas três fases da operação, sendo 79 na primeira, 15 na segunda e 17 na terceira. Os presos dessa quinta-feira foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça, onde responderão por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A reportagem tenta localizar as defesas e o espaço segue aberto para um posicionamento.

Menino de 11 anos é baleado enquanto brincava em praça de Linhares

Publicado em 18/12/2025 às 13h34
Menino de 11 anos é baleado enquanto brincava em praça de Linhares
Pracinha onde caso aconteceu, no bairro Nova Esperança, em Linhares Crédito: Alberto Costa

Um menino de 11 anos foi baleado enquanto brincava em uma pracinha no bairro Nova Esperança, em Linharesno Norte do Espírito Santo, na terça-feira (16). Segundo informações apuradas pelo repórter Vitor Recla, da TV Gazeta, a criança estava na companhia de outros amigos quando foi surpreendida pelo tiro, que atingiu a perna dela. O garoto foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e depois liberado.

De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, da Polícia Civil de Linhares, o caso está sendo apurado por meio de depoimentos do menino, de testemunhas e familiares da criança. A população pode ajudar nas investigações através do Disque-Denúncia, pelo telefone 181. O anonimato é garantido.

Nova frente fria deve chegar ao ES com chuva na virada do ano

Publicado em 18/12/2025 às 12h58

A virada do ano deve ser marcada por instabilidade no tempo no Espírito Santo. Segundo o meteorologista Mauro Bernasconi, da Defesa Civil Estadual, cenários monitorados já indicam a possibilidade da chegada de uma frente fria no fim de dezembro, que pode trazer chuva durante o Réveillon.

Em entrevista à Rádio CBN Vitória (92,5 FM) nesta quinta-feira (18), o especialista explicou que há a expectativa de que o fenômeno atue entre os dias 30 e 31 de dezembro, mas destacou que pode haver mudanças no cenário — já que a previsão envolve um período mais distante. Já o Natal deve ser de sol e tempo firme em praticamente todo o Estado, embora pancadas de chuvas isoladas aos fins de tarde sejam comuns nesta época do ano.

Jovem é assassinado a tiros em bairro de São Mateus

Publicado em 18/12/2025 às 11h57

Um homem de 29 anos, identificado como Vitor Alves, foi morto a tiros na noite de quarta-feira (17) no bairro Pedra D’Água, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar (PM), o tio da vítima contou aos agentes que ele estava em casa quando ouviu barulhos de tiros. Ao sair para verificar o que havia acontecido, encontrou o sobrinho caído no chão.

Vitor foi socorrido por moradores e levado para o Hospital Roberto Arnizaut Silvares, mas a equipe médica informou que ele já chegou sem vida à unidade. Na cintura da vítima foi encontrado um carregador de pistola com 13 munições. A equipe da Polícia Científica foi acionada, e o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

Disque-Denúncia passará a ter canal de atendimento via WhatsApp; veja número

Publicado em 18/12/2025 às 11h40
Novo canal de atendimento do Disque-Denúncia
Novo canal de atendimento do Disque-Denúncia Crédito: Divulgação

O Disque-Denúncia 181 do Espírito Santo passará a contar com um novo canal de denúncias anônimas, agora pelo WhatsApp. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), nesta quinta-feira (18). Ainda segundo a pasta, o sistema contará com a tecnologia de Inteligência Artificial para receber, processar e dar encaminhamento a todos os tipos de denúncias, da mesma forma como ocorre no telefone 181 e no site disquedenuncia181.es.gov.br.

De acordo com a Sesp, o número do WhatsApp do Disque Denúncia 181 é (27) 99253-8181. Ao mandar um "Oi" para o canal, o cidadão é atendido pela Duda, a Inteligência Artificial do Disque-Denúncia, que dará o passo a passo para a realização da denúncia. Veja o teste que fizemos abaixo:

Ao mandar um
Ao mandar um "Oi" para o número do WhatsApp do Disque-Denúncia, você recebe uma mensagem automática iniciando o atendimento Crédito: Reprodução
Homem invade casa e agride ex na frente do filho de 2 anos em Mimoso do Sul

Publicado em 18/12/2025 às 11h15

Uma jovem de 24 anos foi agredida pelo ex-companheiro, de 21 anos, na frente do filho do casal, de apenas dois anos. O caso aconteceu em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na última quarta-feira (17). O suspeito, segundo registro policial, invadiu a casa da amiga da vítima, onde ela estava morando após a separação. 

De acordo com o registro policial, o suspeito entrou no local com uma faca e deu golpes na vítima, que provocaram cortes na mão dela. A jovem contou para a polícia que estava separada havia cerca de um mês e, desde então, vinha recebendo ameaças por meio de mensagens, pois ele não aceitava o fim do relacionamento. A mulher ainda disse que pretendia se mudar para outro Estado por conta da perseguição.

Durante o ataque, a vítima conseguiu desarmá-lo e arremessou a faca no quintal de um vizinho. Com os gritos, a polícia foi chamada e o agressor fugiu do local. A vítima foi encaminhada ao hospital do município. Até o momento, segundo a Polícia Civil, o suspeito de cometer o crime não foi localizado. O caso segue em investigação pela Delegacia de Mimoso do Sul.

Bombeiros são acionados para incêndio e encontram mulher morta em casa no ES

Publicado em 18/12/2025 às 09h50
Tania dos Santos Araujo, de 42
Tania dos Santos Araujo, de 42 anos, foi encontrada morta após incêndio em Barramares Crédito: Acervo pessoal

Uma mulher foi encontrada morta dentro de uma casa incendiada no bairro Barramares, em Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (18). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), a corporação foi acionada após uma pessoa relatar sobre o fogo em uma residência de alvenaria, com chamas altas e se espalhando rapidamente. Equipes ainda trabalham no combate às chamas.

Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a vítima identificada como Tania dos Santos Araujo, de 42 anos, estava no quarto. Vizinhos que tiveram que arrombar o portão e a porta da sala pra terem acesso ao cômodo onde ela estava. 

A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia e os procedimentos legais. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre as causas do incêndio. A casa precisou ser isolada por três horas para realização do trabalho de perícia.

Polícia Civil também foi procurada pela reportagem e informou que a ocorrência ainda estava em andamento, por volta das 9h30 desta quinta. 

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Científica trabalham no atendimento à ocorrência
Equipes da Polícia Militar e da Polícia Científica trabalham no atendimento à ocorrência Crédito: Caíque Verli
Gado é arrastado durante enchente em Muqui; veja vídeo

Publicado em 18/12/2025 às 09h22
Registro foi feito na tarde de quarta-feira (17) na comunidade de São João, em Muqui

Várias cabeças de gado foram arrastadas pela força da correnteza na tarde de quarta-feira (17) com a cheia do rio na comunidade de São João, zona rural de Muqui, no Sul do Espírito Santo. Alguns animais conseguiram chegar à margem e sair, mas outros acabam levados pela água.

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra a força da correnteza. As imagens foram gravadas pela filha de uma produtora rural, e, segundo relatos repassados por familiares, o rio encheu rapidamente, atingindo áreas mais baixas da comunidade, onde há criação de gado. As vacas leiteiras que estavam próximas ao curso d’água foram arrastadas à medida que o nível subia.

Segundo a Defesa Civil de Muqui, não há informações sobre prejuízos do produtor, pois o órgão não foi acionado para dar apoio ao caso. Nesta quinta-feira (18), a Secretaria de Obras faz a limpeza de ruas com dois caminhões-pipa.

Apagão deixa parte do bairro Mata da Praia no escuro

Publicado em 17/12/2025 às 21h37
Segundo os moradores, problema se tornou frequente no último mês

Parte do bairro Mata da Praia, em Vitória, ficou no escuro nesta quarta-feira (17). Apagões foram registrados em diversos pontos, sendo que alguns moradores relataram falta de energia por mais de duas horas.

Ainda segundo os relatos, o problema tem sido frequente já há alguns meses. Uma moradora, que não quis se identificar, alegou ter ficado mais de uma hora sem luz e diz que vizinhos já se queixam da queima de eletrodomésticos em virtude do “vai e volta”.

Em nota, a EDP informa que no final da tarde de quarta (17) foi registrada uma ocorrência que causou interrupção no fornecimento de energia em algumas ruas do bairro Mata da Praia, em Vitória. Técnicos foram enviados imediatamente ao local, fizeram os reparos necessários e o fornecimento de energia foi 100% restabelecido. A causa está sendo apurada.

Dupla é detida após furtar metros de fios de viaduto em Vila Velha

Publicado em 17/12/2025 às 20h10
Dupla é detida após furtar cerca de cinco metros de fios de viaduto em Vila Velha
Dupla é detida após furtar cerca de cinco metros de fios de viaduto em Vila Velha Crédito: Divulgação | Guarda Civil Municipal de Vila Velha

Duas pessoas foram detidas ao furtarem cerca de 15 metros de fiação do novo viaduto localizado entre a Rodovia do Sol (ES-060) e a Rodovia Darly Santos, no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha. Conforme apuração da repórter Cris Martinelli, da TV Gazeta, a mulher de 29 anos e o homem 42 foram flagrados por câmeras da central de videomonitoramento da Guarda Municipal. Agentes foram acionados e realizaram a prisão.

A reportagem da TV Gazeta verificou que ambos possuem passagem por furto e receptação. No último dia 28 de novembro, a mulher havia sido detida também pelo mesmo tipo de crime. Já o homem possui quatro passagens, sendo três por furto e uma por receptação de produtos roubados. A dupla estava com três facas, um estilete e os fios, sendo que todo o material acabou apreendido. A Polícia Civil foi demandada para mais detalhes.

Casal é preso em Aracruz após roubo de cordão de ouro e revólver em Linhares

Publicado em 17/12/2025 às 17h23
Idoso foi dopado em bar da “Rua da Lama” e teve um cordão e um revólver roubados; o casal foi preso foi preso e confessou o crime
O casal foi preso foi preso em Guaraná, distrito de Aracruz e confessou o crime Crédito: Montagem | Polícia Civil

Um casal identificado como Marcelo da Silva de Oliveira, de 36 anos, e Suelen Pereira de Oliveira, de 42 anos, foi preso suspeito de roubar um idoso de 75 anos, em um bar na conhecida "Rua da Lama", no bairro Três Barras, em Linhares, Norte do Espírito Santo, na noite do último domingo (14). Segundo a Polícia Civil, a vítima foi dopada após aceitar uma bebida oferecida pela mulher. Enquanto dormia, teve um cordão avaliado em R$ 200 mil e um revólver calibre 22 levados.

As investigações localizaram os suspeitos no distrito de Guaraná, em Aracruz. Eles confessaram o roubo e informaram que o ouro foi vendido por R$ 104 mil. O cordão foi recuperado após os compradores devolverem o material à polícia, e parte do dinheiro também foi apreendida.

A Polícia Civil informou que o casal responderá por roubo qualificado e posse ilegal de arma de fogo. Os compradores e o intermediário podem responder pelo crime de receptação.

Homem morre após queda em oficina mecânica de Linhares, no ES

Atualizado em 17/12/2025 às 16h14
Homem morre após queda durante serviço de pintura em oficina mecânica de Linhares, no ES
À esquerda, local do acidente. À direita, imagem da vítima Crédito: Montagem: Leitor A Gazeta | Rede social

Um homem de 37 anos morreu após cair do telhado de uma oficina mecânica — cerca de 10 metros de altura — no bairro Interlagos, em Linhares, Norte do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (17). Testemunhas relataram à Polícia Militar que Bruno Feu realizava serviço de pintura no estabelecimento quando o acidente aconteceu. A perícia da Polícia Científica foi acionada. 

A repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta, esteve na Seção Regional de Medicina Legal (SML) da cidade e conversou com o dono da oficina. Ele não quis gravar entrevista e informou não saber como o acidente aconteceu. O irmão da vítima também foi procurado, mas não quis se manifestar. 

Acidente na BR 101: caminhão cai em área de obra em Anchieta, no ES

Atualizado em 17/12/2025 às 17h07
Caminhão caiu em obra na BR 101, em Anchieta
Área às margens da BR 101 passa por obras Crédito: Leitor A Gazeta

O motorista de um caminhão caiu com o veículo em área de obra às margens da BR 101, em Anchieta, Sul do Espírito Santo, nesta quarta-feira (17). Apesar do acidente, ninguém se feriu, informou a Polícia Rodoviária Federal.

A Ecovias Capixaba, empresa que tem a concessão da rodovia federal, explicou que o acidente aconteceu após uma colisão traseira entre dois caminhões. Com a batida, um deles saiu da pista e caiu no buraco. O trânsito ficou interditado no sentido Piúma e o fluxo de veículos seguiu por desvio. 

A empresa informou ainda que todas as normas de sinalização de obras são cumpridas, com a instalação de placas de aviso.