Transformador pega fogo em poste e incêndio chama a atenção na Serra
Um transformador em um poste pegou fogo em frente a um hipermercado, na Serra, na noite de quinta-feira (18). Segundo a EDP, o incêndio afetou a distribuição de energia para três clientes da companhia. Apesar de o fornecimento já ter sido restabelecido, a empresa informou, em nota, que ainda não sabe o que provocou o incidente. “Uma equipe técnica foi enviada imediatamente ao local e restabeleceu o fornecimento de energia para os três clientes que tiveram o serviço interrompido. A causa está sendo apurada”, informou a companhia.
Procurado, o Corpo de Bombeiros confirmou tratar-se de um incêndio num poste e que extinguiu o fogo após a energia ser desligada. "Em seguida, os bombeiros puderam combater as chamas que ainda estavam presentes no transformador. Não houve vítimas, nem relato de danos materiais".