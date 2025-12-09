Traficante do ES ligado ao número 2 do Comando Vermelho no RJ é preso

Homem apontado como chefe do tráfico foi preso em Vila Valério Crédito: Divulgação | PCES

Um homem identificado como Gabriel da Cunha, de 28 anos, apontado como chefe do tráfico de drogas em Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, foi preso com R$ 20,7 mil em espécie, na segunda-feira (8). Segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram que ele tinha uma ligação direta com Edgar Alves de Andrade, conhecido como "Doca", o número dois do Comando Vermelho, no Rio de Janeiro, para viabilizar fornecimento de armas e entorpecentes.

A Polícia Civil informou que o homem tinha um mandado de prisão por homicídio qualificado, suspeito de matar um jovem de 24 anos em fevereiro de 2024, e comandava o crime em Vila Valério havia cerca de sete anos. Ele foi encontrado dentro de um Volkswagen Gol branco, seguindo em direção à cidade de São Gabriel da Palha.