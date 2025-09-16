Traficante de Vitória ligado a chefes do PCV é preso com mais de R$ 22 mil

Um indivíduo apontado como uma das lideranças do tráfico de drogas do bairro Inhanguetá, em Vitória , ligado a chefes da facção Primeiro Comando de Vitória (PCV) , foi preso na última segunda-feira (15). Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar , Aleff Vitoria Dias, de 31 anos, estava em casa com a esposa quando foi surpreendido pelos agentes do Batalhão de Missões Especiais (BME). Na residência foram encontrados R$ 22.577 mil. Um celular também foi apreendido.

Contra Aleff havia um mandado de prisão preventiva em aberto desde junho por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, no mesmo mandado constam nomes como Fernando Moraes Pereira Pimenta (Marujo), Carlos Alberto Furtado (Beto) e João de Andrade (Joãozinho da 12), da alta cúpula da facção PCV. Apesar de não resistir à detenção, quando os policiais foram subindo as escadas da casa, o suspeito arremessou um celular no terreno vizinho. Sobre o dinheiro, o acusado não quis dizer a procedência, apenas afirmou que era dele.