A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso whatsapp

Traficante de Vitória ligado a chefes do PCV é preso com mais de R$ 22 mil

Publicado em 16/09/2025 às 09h27
Na casa do foragido foram localizados R$ 22.577 mil; Aleff não disse a procedência do dinheiro, apenas que pertencia a ele
Na casa do foragido foram localizados R$ 22.577 mil; Aleff não disse a procedência do dinheiro, apenas que pertencia a ele Crédito: Divulgação BME

Um indivíduo apontado como uma das lideranças do tráfico de drogas do bairro Inhanguetá, em Vitória, ligado a chefes da facção Primeiro Comando de Vitória (PCV), foi preso na última segunda-feira (15). Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, Aleff Vitoria Dias, de 31 anos, estava em casa com a esposa quando foi surpreendido pelos agentes do Batalhão de Missões Especiais (BME). Na residência foram encontrados R$ 22.577 mil. Um celular também foi apreendido. 

Contra Aleff havia um mandado de prisão preventiva em aberto desde junho por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, no mesmo mandado constam nomes como Fernando Moraes Pereira Pimenta (Marujo), Carlos Alberto Furtado (Beto) e João de Andrade (Joãozinho da 12), da alta cúpula da facção PCV. Apesar de não resistir à detenção, quando os policiais foram subindo as escadas da casa, o suspeito arremessou um celular no terreno vizinho. Sobre o dinheiro, o acusado não quis dizer a procedência, apenas afirmou que era dele.

Leia também:

Veja quem é quem na organização do Primeiro Comando de Vitória (PCV)

Publicidade