Trabalhador morre atingido por rocha em área de pedreira em Baixo Guandu

Os policiais informaram no documento que encontraram João sob os escombros de granito, e, logo à frente, havia um bloco sobre os garfos de uma carregadeira. A testemunha disse que desceu para tentar socorrer o colega, mas, devido ao peso da pedra e à dificuldade de movê-la, correu para buscar ajuda. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado e confirmou a morte da vítima no local.>