Tora de madeira quase atinge mulher após cair de caminhão em Santa Teresa
Câmeras de segurança flagraram o momento em que parte de uma carga de madeira se desprendeu de um caminhão em Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo. As imagens foram registradas na manhã de quinta-feira (4) e mostram que a tora quase atingiu uma mulher que passava pela calçada. Vídeos feitos após o acidente registraram os estragos provocados na calçada e em uma bicicleta.
A empresa ADJ, responsável pelo caminhão, afirmou à reportagem que apura o que aconteceu. "Em relação à mulher, prestamos a devida assistência no local. Quanto aos prejuízos ocasionados, a empresa irá arcar com todos os custos junto aos prejudicados", finalizou.