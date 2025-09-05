Tora de madeira quase atinge mulher após cair de caminhão em Santa Teresa

Câmeras de segurança flagraram o momento em que parte de uma carga de madeira se desprendeu de um caminhão em Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo. As imagens foram registradas na manhã de quinta-feira (4) e mostram que a tora quase atingiu uma mulher que passava pela calçada. Vídeos feitos após o acidente registraram os estragos provocados na calçada e em uma bicicleta.