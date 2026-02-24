A Gazeta - Agora

Tombamento de carreta interdita parcialmente a BR 101, em Atílio Vivácqua

Publicado em 24/02/2026 às 09h47
Tombamento de carreta interditou parte da BR 101 em Atílio Vivácqua, no Sul do ES
Tombamento de carreta interditou parte da BR 101 em Atílio Vivácqua, no Sul do ES Crédito: Montagem A Gazeta | Leitor/A Gazeta

BR 101 foi parcialmente interditada na altura do km 428, na localidade de Oriente, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (24), após o tombamento de uma carreta. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ninguém ficou ferido. 

De acordo com a PRF, a interdição ocorre no sentido sul da rodovia, em direção ao Rio de Janeiro. O tráfego está fluindo em sistema de pare e siga pelo sentido norte, rumo a Vitória. A Ecovias Capixaba informou que foram acionados para atender à ocorrência um veículo de inspeção, um guincho e uma ambulância da concessionária, além do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema).

A reportagem procurou o Iema para saber qual material era transportado pela carreta e para obter detalhes sobre a atuação do órgão na ocorrência, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria.

