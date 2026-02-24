Tombamento de carreta interdita parcialmente a BR 101, em Atílio Vivácqua

Tombamento de carreta interditou parte da BR 101 em Atílio Vivácqua, no Sul do ES Crédito: Montagem A Gazeta | Leitor/A Gazeta

A BR 101 foi parcialmente interditada na altura do km 428, na localidade de Oriente, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (24), após o tombamento de uma carreta. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ninguém ficou ferido.

De acordo com a PRF, a interdição ocorre no sentido sul da rodovia, em direção ao Rio de Janeiro. O tráfego está fluindo em sistema de pare e siga pelo sentido norte, rumo a Vitória. A Ecovias Capixaba informou que foram acionados para atender à ocorrência um veículo de inspeção, um guincho e uma ambulância da concessionária, além do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema).