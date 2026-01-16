Tiroteio à luz do dia assusta moradores e servidores de escola na Serra

Um tiroteio assustou moradores do bairro Central Carapina, na Serra, e servidores da Escola Estadual Jones José do Nascimento, localizada na mesma região, na manhã de quinta-feira (15). O momento da rajada de tiros foi registrada em um vídeo (veja acima) em que é possível ouvir o momento em que os disparos se intensificam.

Devido ao perigo, os funcionários da unidade de ensino aparecem na gravação correndo para dentro da escola. Em outro momento, na mesma filmagem, surge uma mulher com a criança entrando pelo portão para se esconder. Conforme apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, um entregador que passava pela rua também precisou procurar abrigo no local. Apesar da situação, a Polícia Civil e Militar informaram não terem sido acionadas.