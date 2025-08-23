Tiros e morte no meio da rua em São Mateus, no ES

Um homem de 30 anos foi assassinado a tiros no bairro Vitória, em São Mateus, Norte do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (22). Uma outra vítima também foi baleada e foi levada ao Hospital Roberto Silvares, também na cidade. O sobrevivente, de 27 anos, relatou à Polícia Militar que três homens em um carro se aproximaram e efetuaram os disparos. Buscas foram feitas, mas suspeitos não foram encontrados.