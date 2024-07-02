Tio suspeito de abusar de sobrinha de seis anos é preso em Cariacica

Um homem de 54 anos foi preso em Cariacica, nesta terça-feira (2), suspeito de abusar da sobrinha de seis anos em Santa Maria de Jetibá, na região Serrana do Espírito Santo. Os pais da menina que denunciaram o tio no dia 25 de maio e contaram que o caso aconteceu uma vez, segundo a Polícia Civil. Os nomes dos envolvidos e do bairro onde o fato foi registrado não foram divulgados para preservar a identidade da vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).
Depois do registro do boletim de ocorrência, outros familiares foram até a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), em Vitória, para relatar que também foram abusadas quando crianças pelo mesmo parente.
“Com base na gravidade dos fatos, no histórico criminal do autor e diante da informação de que ele se evadiu após o ocorrido, representamos pela prisão preventiva do suspeito, que foi acolhida pelo Poder Judiciário. Solicitamos apoio à Superintendência de Polícia Interestadual e de Capturas (Supic), que realizou a prisão nesta terça-feira (02), em Cariacica”, explicou a delegada titular da Delegacia de Polícia (DP) de Santa Maria de Jetibá, Fernanda Prado.
O suspeito foi encaminhado à 4ª Delegacia Regional de Cariacica. Posteriormente, foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde vai permanecer à disposição da Justiça.