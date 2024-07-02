Tio suspeito de abusar de sobrinha de seis anos é preso em Cariacica

Depois do registro do boletim de ocorrência, outros familiares foram até a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), em Vitória, para relatar que também foram abusadas quando crianças pelo mesmo parente.

“Com base na gravidade dos fatos, no histórico criminal do autor e diante da informação de que ele se evadiu após o ocorrido, representamos pela prisão preventiva do suspeito, que foi acolhida pelo Poder Judiciário. Solicitamos apoio à Superintendência de Polícia Interestadual e de Capturas (Supic), que realizou a prisão nesta terça-feira (02), em Cariacica”, explicou a delegada titular da Delegacia de Polícia (DP) de Santa Maria de Jetibá, Fernanda Prado.