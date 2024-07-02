Teto de loja desaba no centro de Cachoeiro de Itapemirim

Parte de uma laje de uma loja de bijuterias e estoque de uma loja de confecções no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, cedeu e caiu no início da tarde desta terça-feira (2). Segundo o coordenador da Defesa Civil do município, Inácio Daroz, ninguém no local se feriu e o imóvel passa por inspeção do órgão.
Além da Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros Militar e Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu 192) foram acionados. No local, o repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, apurou que houve queda de um forro e uma parte da laje pré-moldada, de aproximadamente 30 metros quadrados.
No local, havia um mezanino de uma loja de cama, mesa e banho, que fica por cima dos fundos de uma loja de bijuterias. Neste espaço, havia mercadorias e móveis. A dona da loja de acessórios estava no local no momento da queda, mas conseguiu sair sem ferimentos.
"Vamos orientar os responsáveis para fazer os reparos necessários, escorando, para não comprometer outras estruturas. Estamos aqui para dar todo o suporte e vamos interditar as duas lojas. Somente um profissional, engenheiro, pode avaliar detalhadamente o perfil dessa estrutura, mas como Defesa Civil, avaliamos que faltou ferragem para a estrutura que cedeu", disse Daroz. Os comércios só poderão reabrir com as demandas atendidas.
A loja de confecções informou que não sabia do risco e do problema estrutural. Eles disseram que tanto alvará da prefeitura quanto dos bombeiros são válidos até 2026. A dona do imóvel irá fazer os reparos apontados nos relatórios da Defesa Civil.