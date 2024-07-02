Bombeiros e o Samu foram deslocados para o local onde parte do teto de uma loja cedeu em Cachoeiro Crédito: Leitor A Gazeta

Parte de uma laje de uma loja de bijuterias e estoque de uma loja de confecções no Centro de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, cedeu e caiu no início da tarde desta terça-feira (2). Segundo o coordenador da Defesa Civil do município, Inácio Daroz, ninguém no local se feriu e o imóvel passa por inspeção do órgão.

Além da Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros Militar e Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu 192) foram acionados. No local, o repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, apurou que houve queda de um forro e uma parte da laje pré-moldada, de aproximadamente 30 metros quadrados.

No local, havia um mezanino de uma loja de cama, mesa e banho, que fica por cima dos fundos de uma loja de bijuterias. Neste espaço, havia mercadorias e móveis. A dona da loja de acessórios estava no local no momento da queda, mas conseguiu sair sem ferimentos.

Teto de loja desaba no centro de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Matheus Passos

"Vamos orientar os responsáveis para fazer os reparos necessários, escorando, para não comprometer outras estruturas. Estamos aqui para dar todo o suporte e vamos interditar as duas lojas. Somente um profissional, engenheiro, pode avaliar detalhadamente o perfil dessa estrutura, mas como Defesa Civil, avaliamos que faltou ferragem para a estrutura que cedeu", disse Daroz. Os comércios só poderão reabrir com as demandas atendidas.