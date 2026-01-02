Teto de galpão é arrancado durante temporal em Castelo, no ES

Teto de galpão é arrancado durante temporal e estrutura atinge casa Crédito: Corpo de Bombeiros

O telhado de um galpão foi arrancado pela força dos ventos durante o temporal que atingiu a cidade de Castelo, no Sul do Espírito Santo, na quinta-feira (1º). A estrutura acabou atingindo uma casa vizinha, deixando uma família desalojada, na localidade de Braço do Sul.

A Defesa Civil Municipal informou que a família que teve o imóvel atingido é composta por cinco pessoas e está acolhida em casa de parentes. "O retorno ao imóvel dependerá dos reparos necessários da estrutura", explicou.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as rajadas de ventos também derrubaram diversas árvores na região. Apesar dos transtornos, não houve registro de pessoas feridas.

CORREÇÃO | A nota anterior errou ao informar que o telhado arrancado era de uma igreja. A Defesa Civil confirmou que a estrutura cobria um galpão da comunidade. O título e o texto foram corrigidos.