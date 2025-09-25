Terceira Ponte terá interdição no domingo (28) para as Dez Milhas Garoto

A 34ª Dez Milhas Garoto reunirá mais de 17 mil corredores neste domingo (28) Crédito: Ricardo Medeiros

A Terceira Ponte será parcialmente interditada neste domingo (28), das 5h às 10h, para a Corrida das Dez Milhas Garoto. Em razão disso, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES) orienta que, durante esse período, os motoristas utilizem vias alternativas para sair de Vitória, como a Segunda Ponte ou a Ponte Florentino Avidos. No sentido Vila Velha - Vitória, não haverá interdições.

De acordo a Ceturb-ES, as linhas dos ônibus Transcol que usam a Terceira Ponte, no sentido Vitória a Vila Velha, passarão pela Avenida Carlos Lindenberg durante o período da corrida. Já o trajeto de Vila Velha para Vitória permanece inalterado. Além dessa interdição, a tradicional corrida de rua vai causar outras alterações no trânsito. A partir das 18h do sábado (27), as linhas 526, 503, 525, 661 e 650 que passam pela Av. Jerônimo Monteiro, sentido Av. Carlos Lindenberg, em Vila Velha, terão seu itinerário desviado pelas ruas Aurora e Dr. Moacyr Veloso. Já as linhas 608, 674 e 607, que fazem viagem pela Av. Santa Terezinha, serão desviadas pela rua Dr. Moacyr Veloso.