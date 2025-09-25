Terceira Ponte terá interdição no domingo (28) para as Dez Milhas Garoto
A Terceira Ponte será parcialmente interditada neste domingo (28), das 5h às 10h, para a Corrida das Dez Milhas Garoto. Em razão disso, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES) orienta que, durante esse período, os motoristas utilizem vias alternativas para sair de Vitória, como a Segunda Ponte ou a Ponte Florentino Avidos. No sentido Vila Velha - Vitória, não haverá interdições.
De acordo a Ceturb-ES, as linhas dos ônibus Transcol que usam a Terceira Ponte, no sentido Vitória a Vila Velha, passarão pela Avenida Carlos Lindenberg durante o período da corrida. Já o trajeto de Vila Velha para Vitória permanece inalterado. Além dessa interdição, a tradicional corrida de rua vai causar outras alterações no trânsito. A partir das 18h do sábado (27), as linhas 526, 503, 525, 661 e 650 que passam pela Av. Jerônimo Monteiro, sentido Av. Carlos Lindenberg, em Vila Velha, terão seu itinerário desviado pelas ruas Aurora e Dr. Moacyr Veloso. Já as linhas 608, 674 e 607, que fazem viagem pela Av. Santa Terezinha, serão desviadas pela rua Dr. Moacyr Veloso.
Os corredores que pretendem participar da 34ª Edição da Dez Milhas Garotos também vão poder contar com mais horários no Aquaviário. Ceturb-ES afirmou que vai oferecer viagens extras para a linha 402 (Praça do Papa / Prainha), começando as operações a partir das 5h de domingo (28) até as 8h. Após esses horários, o funcionamento do Aquaviário segue normalmente, conforme as tabelas de fim de semana.