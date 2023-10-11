Tensão em Vitória: ônibus seguem sem circular na parte alta de bairros

Após rajadas de tiro na madrugada, adolescente executado e carro de policial da reserva incendiado, as linhas de ônibus que passam por Itararé, Consolação, São Benedito e Bairro da Penha, em Vitória, estão sem circular na parte alta dos bairros desde a tarde de terça-feira (10). Na manhã desta quarta-feira (11), a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que a situação se mantém a mesma.
"Todas as linhas estão circulando, porém, não estão indo na parte alta dos bairros. As alterações foram realizadas para garantir a operação com segurança. Os itinerários originais voltarão a ser cumpridos assim que a situação nos bairros for normalizada", detalhou o órgão. Entenda o que está acontecendo nos links abaixo: