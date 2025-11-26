Temporal derruba poste sobre carro e destelha casas em Afonso Cláudio

Um poste caiu sobre um carro e imóveis ficaram destelhados durante um temporal com ventos fortes e até queda de granizo, em Afonso Cláudio , na Região Serrana do Espírito Santo, na noite de terça-feira (25). Segundo a Defesa Civil Municipal, não há registros de desalojados ou desabrigados.

Os locais mais atingidos foram Vargedo, São Pedro e Vargem Grande, onde houve destelhamento de casas e queda de árvores. Em Vargedo, um poste e fios de alta tensão caíram sobre um veículo que passava por uma estrada. Apesar do risco, moradores ajudaram os ocupantes a saírem do veículo. Ninguém se feriu. Em Mata fria, três pontos e Vargem Grande houve registro também chuva de granizo. A Defesa Civil faz ainda um balanço da quantidade de imóveis danificados.