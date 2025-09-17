Tempestade e granizo: ES segue em alerta e só uma cidade fica de fora

O alerta amarelo de tempestade no Espírito Santo, vigente desde terça-feira (16), foi renovado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na manhã desta quarta-feira (17) e vai até as 10h de quinta-feira (18). A nova lista traz 77 cidades capixabas sob aviso de perigo potencial de chuva de até 50 mm por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h e risco de queda de granizo. Apenas o município de Água Doce do Norte ficou de fora.