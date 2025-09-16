ES tem alerta de tempestade com risco de queda de granizo; veja cidades

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo – de perigo potencial – de tempestade para 23 cidades do Espírito Santo, válido das 12h desta terça-feira (16) até as 10h de quarta-feira (17). A previsão aponta chuva de até 50 mm por dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h e risco de queda de granizo. Confira a lista dos municípios: