ES tem alerta de tempestade com risco de queda de granizo; veja cidades

Publicado em 16/09/2025 às 10h18

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo – de perigo potencial – de tempestade para 23 cidades do Espírito Santo, válido das 12h desta terça-feira (16) até as 10h de quarta-feira (17). A previsão aponta chuva de até 50 mm por dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h e risco de queda de granizo. Confira a lista dos municípios:

  1. Alegre
  2. Anchieta
  3. Apiacá
  4. Atílio Vivácqua
  5. Bom Jesus do Norte
  6. Cachoeiro de Itapemirim
  7. Castelo
  8. Divino de São Lourenço
  9. Dores do Rio Preto
  10. Guaçuí
  11. Ibitirama
  12. Iconha
  13. Itapemirim
  14. Jerônimo Monteiro
  15. Marataízes
  16. Mimoso do Sul
  17. Muniz Freire
  18. Muqui
  19. Piúma
  20. Presidente Kennedy
  21. Rio Novo do Sul
  22. São José do Calçado
  23. Vargem Alta
