Tartaruga-cabeçuda é flagrada por banhista em praia de Linhares

Uma tartaruga-cabeçuda foi flagrada por uma turista no final da tarde desta terça-feira (9) na areia da praia de Pontal do Ipiranga, balneário de Linhares, Norte do Espírito Santo.
O animal foi visto por Kátia Ramos, que é de Linhares e está passando férias no balneário, fez o registro do animal que saiu do mar e deu uma volta na areia. Ela ficou encantada em ver a espécie de tão perto.
Segundo a Fundação Projeto Tamar, que realiza o manejo, conservação e pesquisa das tartarugas marinhas, esse é o período da desova desses animais, por isso, podem aparecer com frequência nas praias do Estado. A orientação ao ver um animal deste é não mexer nele e respeitar o espaço do bicho.