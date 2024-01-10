Tartaruga-cabeçuda é flagrada por banhista em praia de Linhares

Uma tartaruga-cabeçuda foi flagrada por uma turista no final da tarde desta terça-feira (9) na areia da praia de Pontal do Ipiranga, balneário de Linhares, Norte do Espírito Santo.

O animal foi visto por Kátia Ramos, que é de Linhares e está passando férias no balneário, fez o registro do animal que saiu do mar e deu uma volta na areia. Ela ficou encantada em ver a espécie de tão perto.