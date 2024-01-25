Suspeito de tráfico é preso após abordagem em Linhares

Um jovem de 18 anos foi detido com drogas e dinheiro no bairro Planalto, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (24). Segundo a Polícia Militar, foram recebidas diversas denúncias de que um grupo de indivíduos estariam vendendo drogas e realizando disparos na região, impondo medo aos moradores. Durante a ocorrência, outro suspeito conseguiu fugir. Ele teria atirado contra os policiais.
Conforme o boletim de ocorrência da PM, os militares foram até o local, e observaram dois homens em atitude suspeita. Um deles guardou algo na jaqueta e o outro entrou no quintal de uma casa e fechou o portão. Em seguida, correu para os fundos da residência, pulou o muro e poucos segundos depois efetuou seis disparos em direção aos agentes.
Os policiais se protegeram e depois acionaram reforço para a ocorrência. Depois foram até a casa, onde foram recebidos pela mulher do suspeito que atirou. O primeiro suspeito abordado, o jovem de 18 anos, estava no local e foi alcançado pela PM. Com ele foram apreendidas 4 buchas de maconha, 7 buchas de crack e R$ 139,00. Ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso. Em nota, a corporação informou que o suspeito foi autuado por tráfico de drogas e encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL).