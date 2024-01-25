Suspeito de tráfico é preso após abordagem em Linhares

Conforme o boletim de ocorrência da PM, os militares foram até o local, e observaram dois homens em atitude suspeita. Um deles guardou algo na jaqueta e o outro entrou no quintal de uma casa e fechou o portão. Em seguida, correu para os fundos da residência, pulou o muro e poucos segundos depois efetuou seis disparos em direção aos agentes.

Os policiais se protegeram e depois acionaram reforço para a ocorrência. Depois foram até a casa, onde foram recebidos pela mulher do suspeito que atirou. O primeiro suspeito abordado, o jovem de 18 anos, estava no local e foi alcançado pela PM. Com ele foram apreendidas 4 buchas de maconha, 7 buchas de crack e R$ 139,00. Ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares.