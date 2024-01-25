Vídeo mostra mamãe-gambá levando filhotes nas costas em cidade do ES

Um vídeo gravado em Santa Teresa , na Região Serrana do Espírito Santo, que mostra uma mamãe-gambá carregando os filhotes nas costas para um passeio está chamando a atenção nas redes sociais do Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), local onde o registro foi feito. O animal caminha devagar e parece se esforçar para conseguir transportar e garantir que a família ficasse reunida. É até difícil dizer exatamente quantos filhotes ela carrega.

O vídeo foi gravado na semana passada, mas compartilhado nesta terça-feira (23). Rapidamente o flagrante chamou a atenção e provocou reações que ressaltam o carinho e cuidado no mundo animal.

Mensagens que também apontam o esforço materno, independentemente da espécie, também preencheram a publicação. “Que fofura, mas coitada dessa mãe, tem filhote até na cabeça!”, “Acho que são 6, mas se fossem 12, com certeza ela daria conta de carregar todos. Mãe é mãe!” e “Que coisa lindaaaas! Tadinha, olha a exaustão materna!” estão entre os comentários vistos.

O pesquisador bolsista do INMA, Alan Gerhardt Braz, explicou que o hábito de carregar os filhotes nas costas não é só dos gambás, mas, como essa é uma espécie que aparece mais em meio urbano, o registro é mais comum.

"Esse é um cuidado parental, uma coisa dos mamíferos, que existe em macacos, morcegos, tamanduás, mas são mais difíceis de flagrar. O gambá está ficando famoso por isso" Alan Gerhardt Braz - Pesquisador bolsista do INMA

Segundo ele, o cuidado parental é uma estratégia dos pais para aumentar a sobrevivência dos filhotes.

"A dependência com os pais é muito forte em marsupiais, porque eles nascem pouco desenvolvidos, após uma gestação que dura cerca de 13 dias apenas. Depois de nascidos, eles escalam até a bolsa da mãe, onde estão localizadas as mamas, e ficam lá dentro de 70 a 80 dias. Só então começam a sair e vem esse comportamento de ficarem montados na mãe por um tempo" Alan Gerhardt Braz - Pesquisador bolsista do INMA

O vigilante do instituto, Sérgio Sperandio, foi quem conseguiu fazer o flagrante e filmar a mamãe gambá com os filhotes. Ele trabalha no local há 22 anos e conta que esse não foi o primeiro registro do tipo que conseguiu fazer.

"Já vi outras vezes, outros bichos. A primeira gambá que filmei tinha os filhotes menores, essa de agora eram bem maiores, ela custa a andar de tão grandes que eles! Foi isso que me chamou a atenção!", disse.

Ele estava fazendo a ronda quando viu a cena e chegou bem pertinho do animal. "Resolvi filmar porque se contasse ninguém ia acreditar. Tinha filhote até em cima do olho dela, tampando a visão. Parecia uma van super lotada!", brinca.

De acordo com o pesquisador do INMA, a estimativa é que um animal desse tipo carregue até o seu próprio peso ou um pouco mais, ou seja, cerca de dois quilos. Alan avalia que, na fase em que aparecem no vídeo, os filhotes devem estar quase se emancipando. Já na vida adulta, os gambás têm um hábito solitário e só se reúnem novamente em período reprodutivo.