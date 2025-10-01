Suspeito de roubar e matar mulher dentro de casa em Boa Esperança é preso

Rosa Souza Lopes, de 67 anos, foi encontrada morta com sinais de violência em Boa Esperança Crédito: Reprodução

Um jovem de 22 anos, suspeito de roubar e matar uma mulher dentro de casa em Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo, foi preso na terça-feira (30). O crime aconteceu no dia 28 de setembro, no bairro Vila Fernandes, quando dois homens, um deles encapuzado, invadiram a casa de Rosa Souza Lopes, de 67 anos. O filho da vítima foi quem encontrou a mãe já sem vida, caída ao lado da cama, com sinais de luta e ferimentos pelo corpo.

Segundo a Polícia Civil, o jovem foi localizado em uma praça no Centro da cidade. Durante a abordagem, ele deu um nome falso aos policiais, o que levantou suspeitas. Na delegacia, o suspeito acabou confessando o crime e contou detalhes do latrocínio. O delegado Augusto Cavalcanti Mariano informou que na casa da vítima foi encontrado um saco preto contendo um alvará de soltura e um documento no nome do jovem, que não foi divulgado.

O homem foi preso em flagrante por falsa identidade e levado ao sistema prisional. A Polícia Civil já havia identificado e representado pela prisão do suspeito em relação ao latrocínio da idosa. Agora, aguarda a decisão do Poder Judiciário.