Mulher é morta em casa e tem dinheiro e celular roubados em Boa Esperança

Rosa Souza Lopes, de 67 anos, foi encontrada morta com sinais de violência em Boa Esperança Crédito: Polícia Civil

Uma mulher de 67 anos, identificada como Rosa Souza Lopes, foi encontrada morta dentro de casa na manhã de domingo (28), no bairro Vila Fernandes, em Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo o delegado Felipe Augusto Cavalcanti, da delegacia do município, a suspeita é que o caso seja um latrocínio — roubo seguido de morte —, já que o celular e dinheiro da vítima foram levados.

Conforme apuração da TV Gazeta, imagens de câmera de segurança mostraram dois homens, um deles encapuzado, invadindo a casa. Eles ficaram lá dentro por um tempo e depois fugiram. O filho da vítima foi quem encontrou a mãe já morta, caída ao lado da cama, com sinais de luta e ferimentos pelo corpo. Uma faca também foi localizada e apreendida pela polícia. Outro ponto que chamou a atenção é que documentos da mulher estavam parcialmente queimados em um fogão a lenha nos fundos da residência.