Suspeito de roubar bar e agredir proprietário é preso em Pancas

Suspeito de 29 anos foi preso no dia seguinte ao crime, ocorrido no bairro Nilson Sá Crédito: Polícia Civil

Um homem de 29 anos foi preso na terça-feira (13) suspeito de roubar um bar no bairro Nilson Sá, em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo. O crime ocorreu na noite de segunda-feira (12) e deixou o proprietário do estabelecimento, de 58 anos, com traumatismo craniano após ser agredido. O segundo envolvido permanece foragido.

No dia do crime, o proprietário contou que fechou o bar por volta das 22h e só acordou na manhã seguinte, em casa, deitado na cama e coberto de sangue. Ao retornar ao local, percebeu que o estabelecimento havia sido revirado e que havia marcas de sangue no chão. Ele foi socorrido por um vizinho e levado ao hospital em Pancas, e depois foi transferido para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina.