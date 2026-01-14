Suspeito de roubar bar e agredir proprietário é preso em Pancas
Um homem de 29 anos foi preso na terça-feira (13) suspeito de roubar um bar no bairro Nilson Sá, em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo. O crime ocorreu na noite de segunda-feira (12) e deixou o proprietário do estabelecimento, de 58 anos, com traumatismo craniano após ser agredido. O segundo envolvido permanece foragido.
No dia do crime, o proprietário contou que fechou o bar por volta das 22h e só acordou na manhã seguinte, em casa, deitado na cama e coberto de sangue. Ao retornar ao local, percebeu que o estabelecimento havia sido revirado e que havia marcas de sangue no chão. Ele foi socorrido por um vizinho e levado ao hospital em Pancas, e depois foi transferido para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina.
Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram logo após o registro da ocorrência. Com o auxílio de imagens de videomonitoramento, os policiais conseguiram identificar os suspeitos. Na tarde de terça-feira, um dos envolvidos foi localizado caminhando pelas ruas do mesmo bairro onde aconteceu o crime. Ele foi autuado em flagrante por roubo qualificado e encaminhado ao presídio. As investigações continuam para localizar o segundo envolvido no crime, que segue foragido.