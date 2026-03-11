Suspeito de matar vendedor em Linhares é preso pela segunda vez

Fernando da Silva Ferreira, suspeito de matar um vendedor em Linhares foi preso pela segunda vez Crédito: Divulgação/ Polícia Civil

Correção: equivocadamente, a reportagem informou que a vítima seria um vereador, quando o homem morto era um vendedor. Título e texto foram corrigidos.

Um homem de 26 anos, identificado como Fernando da Silva Ferreira, foi preso pela segunda vez em Linhares, na região Norte do Estado, suspeito de envolvimento no latrocínio, roubo seguido de morte, do vendedor Claudemir Ahnert, de 48 anos. Ele se entregou na delegacia, acompanhado do pai, nessa terça-feira (10).

O crime aconteceu em setembro de 2025, no bairro Nova Esperança. Na ocasião, a vítima foi encontrada morta com um tiro na testa, próximo a um canavial, às margens da Estrada da Lasa. Após dias de buscas, o homem suspeito foi localizado pela Guarda Municipal no bairro Araçá e preso.