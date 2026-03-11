Suspeito de matar vendedor em Linhares é preso pela segunda vez
Correção: equivocadamente, a reportagem informou que a vítima seria um vereador, quando o homem morto era um vendedor. Título e texto foram corrigidos.
Um homem de 26 anos, identificado como Fernando da Silva Ferreira, foi preso pela segunda vez em Linhares, na região Norte do Estado, suspeito de envolvimento no latrocínio, roubo seguido de morte, do vendedor Claudemir Ahnert, de 48 anos. Ele se entregou na delegacia, acompanhado do pai, nessa terça-feira (10).
O crime aconteceu em setembro de 2025, no bairro Nova Esperança. Na ocasião, a vítima foi encontrada morta com um tiro na testa, próximo a um canavial, às margens da Estrada da Lasa. Após dias de buscas, o homem suspeito foi localizado pela Guarda Municipal no bairro Araçá e preso.
De acordo com a Polícia Civil, Fernando havia sido preso no dia 4 de outubro do ano passado, mas foi liberado por decisão da Justiça no dia 11 de novembro. Um dia após a liberação, a Justiça expediu um novo mandado de prisão, e ele passou a ser considerado foragido. O órgão informou que, após o cumprimento do mandado, ele foi encaminhado para o Presídio Regional de Linhares (PRL), onde permanece à disposição da Justiça. A reportagem tenta localizar a defesa e o espaço segue aberto para um posicionamento.