Suspeito de matar mulher dentro de casa em Vila Velha é preso
O suspeito de matar Cecília Pinto, de 62 anos, em Divino Espírito Santo, Vila Velha, foi até a Delegacia Regional da Serra e acabou preso, na última quinta-feira (30). Rafael Monteiro Santana, de 38 anos, era namorado da sobrinha da vítima e morava com as duas na casa onde o crime aconteceu. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por feminicídio qualificado pela vítima ter mais de 60 anos. Depois, foi encaminhado ao presídio.
Cecília foi encontrada pela sobrinha, na noite de quarta-feira (29), caída no chão do quarto, com um cinto amarrado no pescoço e um corte profundo no mesmo local. Os pertences de Rafael já não estavam mais na casa. Segundo a familiar, o homem costumava ter desentendimentos com Cecília. Outra parente contou para a reportagem de A Gazeta que a vítima iria completar 63 anos no próximo domingo (2). A motivação para o crime ainda não foi divulgada pela polícia.