Suspeito de matar mulher dentro de casa em Vila Velha é preso

O suspeito de matar Cecília Pinto, de 62 anos, em Divino Espírito Santo, Vila Velha , foi até a Delegacia Regional da Serra e acabou preso, na última quinta-feira (30). Rafael Monteiro Santana, de 38 anos, era namorado da sobrinha da vítima e morava com as duas na casa onde o crime aconteceu. Segundo a Polícia Civil , ele foi autuado em flagrante por feminicídio qualificado pela vítima ter mais de 60 anos. Depois, foi encaminhado ao presídio.

Cecília foi encontrada pela sobrinha, na noite de quarta-feira (29), caída no chão do quarto, com um cinto amarrado no pescoço e um corte profundo no mesmo local. Os pertences de Rafael já não estavam mais na casa. Segundo a familiar, o homem costumava ter desentendimentos com Cecília. Outra parente contou para a reportagem de A Gazeta que a vítima iria completar 63 anos no próximo domingo (2). A motivação para o crime ainda não foi divulgada pela polícia.