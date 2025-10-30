Mulher é encontrada morta no quarto de casa em Vila Velha
Uma mulher de 66 anos, identificada como Cecília Pinto, foi encontrada morta dentro de casa no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, na noite de quarta-feira (29). De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), uma familiar chegou à residência e encontrou a vítima no chão do quarto, com um travesseiro em cima do rosto, um corte profundo no pescoço e um cinto amarrado – indicando estrangulamento. Também havia sangue no colchão.
A parente relatou à PM que saiu para trabalhar no dia anterior e, quando voltou, encontrou a porta aberta. Ela disse ainda que suspeita do próprio namorado, já que ele morava na casa com as duas e tinha desavenças com Cecília. Segundo a Polícia Civil, "o caso foi registrado como encontro de cadáver e o procedimento será encaminhado para a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), que aguardará o resultado dos exames. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Científica, para identificação e realização do exame cadavérico, visando determinar a causa da morte".