A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Mulher é encontrada morta no quarto de casa em Vila Velha

Publicado em 30/10/2025 às 12h04

Uma mulher de 66 anos, identificada como Cecília Pinto, foi encontrada morta dentro de casa no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, na noite de quarta-feira (29). De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), uma familiar chegou à residência e encontrou a vítima no chão do quarto, com um travesseiro em cima do rosto, um corte profundo no pescoço e um cinto amarrado – indicando estrangulamento. Também havia sangue no colchão. 

A parente relatou à PM que saiu para trabalhar no dia anterior e, quando voltou, encontrou a porta aberta. Ela disse ainda que suspeita do próprio namorado, já que ele morava na casa com as duas e tinha desavenças com Cecília. Segundo a Polícia Civil, "o caso foi registrado como encontro de cadáver e o procedimento será encaminhado para a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), que aguardará o resultado dos exames. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Científica, para identificação e realização do exame cadavérico, visando determinar a causa da morte".

Publicidade